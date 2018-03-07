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    В сети нашли фото девушки, которой в Одессе отрезали голову

    (обновлено: )134404
    По данным СМИ, девушка была предпринимателем и проживала отдельно от родителей. На одной из фотографий можно увидеть задний фон, который запечатлен также на ранее опубликованных кадрах полиции с места убийства.
    Анна Ергиева
    Фото с личной страницы Анны Е.

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В сети нашли фото погибшей девушки, которую жестоко убили в Одессе в собственной квартире.

    Работа полиции в квартире погибшей одесситки
    Фото с личной страницы Анны Е.
    Анна Е.

    По данным СМИ, погибшая была предпринимателем. Девушка торговала детскими игрушками, пишет "048.ua". 

    На одной из фотографий, выложенных на странице в социальной сети, девушка запечатлена в кругу семьи: сестры и отца.

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    Фото с личной страницы Анны Е.
    Анна Е. На фото - справа

    Напомним, девушку застрелили, после чего отрезали голову и унесли с собой.

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