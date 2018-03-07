В сети нашли фото девушки, которой в Одессе отрезали голову

Фото с личной страницы Анны Е.
КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В сети нашли фото погибшей девушки, которую жестоко убили в Одессе в собственной квартире.
Работа полиции в квартире погибшей одесситки
Фото с личной страницы Анны Е.
Анна Е.
По данным СМИ, погибшая была предпринимателем. Девушка торговала детскими игрушками, пишет "048.ua".
На одной из фотографий, выложенных на странице в социальной сети, девушка запечатлена в кругу семьи: сестры и отца.
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Фото с личной страницы Анны Е.
Анна Е. На фото - справа
Напомним, девушку застрелили, после чего отрезали голову и унесли с собой.