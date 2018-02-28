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    Отец обезглавленной в Одессе девушки сообщил страшные детали трагедии

    (обновлено: )100405
    Стали известны подробности жуткого убийства молодой женщины на Молдаванке в Одессе. В доме №41 по Средней улице была убита и обезглавлена 29-летняя Анна Е. Как выяснилось, тело молодой женщины обнаружили родители.
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    По словам отца убитой, в районе обеда его бывшая жена почувствовала неладное, так как дочь не отвечала на телефонные звонки. Не отвечала она и на звонки своего отца и старшей сестры, поэтому вечером родители поехали к ней.

    "Примерно в 10 вечера вошли и обнаружили ее напротив двери. Она была накрыта одеялом. Сначала я думал, что ей стало плохо, но когда стал поднимать, понял, что она мертвая. Сразу вызвали полицию, которая приехала в течение 10 минут с собаками", — рассказал отец убитой.

    Голову девушки, по его словам, так и не нашли. Правоохранители работали всю ночь,  но тщетно.

    Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестный обезглавил девушку.

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