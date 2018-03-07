Депутат от партии УКРОП выстрелил в себя - СМИ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Депутат Житомирского областного совета утром 7 марта выстрелил в себя и попал в больницу, сообщает полиция Житомирской области. По данным Житомир.info, пострадавший – депутат от партии УКРОП Сергей Грищенко.

Полиция рассматривает среди прочих и версию попытки самоубийства. Как отметили в полиции, перед выстрелом 42-летний житель Коростеня сообщив о своем намерении родным.

"Сейчас врачи спасают его жизнь в медицинском учреждении", – говорится в сообщении полиции.

По факту травмирования человека полиция начала соответствующие проверки.

Как пишет Житомир.info, начальник ГУ Нацполиции Вячеслав Печененко на сессии облсовета 7 марта рассказал, что депутат "в 4 часа ночи позвонил матери, сообщил, чтоб она его простила за все, попрощался и отключил телефон".

"Она отправила к нему своего второго сына, который уже увидел его с ранением. Он был доставлен в больницу, ему уже сделали операцию, он в сознании", – сказал Печененко.

Между тем, коллега Грищенко по фракции УКРОП Виталий Науменко опроверг версию самоубийства: "Пришел в себя Грищенко – и нашим сотрудникам сказал, что он это не нарочно, случайный выстрел".