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    В Киеве на 8 лет посадили мужчину, который 10 лет грабил банки

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    В прокуратуре Киева сообщили, что доказана причастность грабителя к совершению 24 преступлений, совершенных им с 2008 года, а именно 22 разбойных нападения на банковские учреждения.
    СИЗО. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Голосеевский районный суд Киева приговорил к 8 годам заключения 50-летнего уроженца Ивано-Франковской области, долгое время грабившего финансовые учреждения в Киеве и других регионах Украины.

    kyiv.gp.gov.ua
    Грабитель банков

    "Прокурором в судебном заседании доказана причастность злоумышленника к совершению 24 преступлений, совершенных им с 2008 года, а именно 22 разбойных нападения на банковские учреждения с целью завладения денежными средствами и 2 преступления, связанные с незаконным обращением с боеприпасами. Общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более 2 млн гривен.

    Приговором Голосеевского районного суда Киева мужчина признан виновным по ч. Ч. 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный в крупных и особо крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

    Ранее в Киевской области в частный дом проник грабитель, которого заметил хозяин дома и подстрелил из травматического пистолета.

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