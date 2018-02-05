По Киевом мужчина, защищая свой дом, подстрелил грабителя

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В селе Гореничи, Киево-Святошинского района Киевской области в частный дом проник злоумышленник, которого заметил хозяин дома и подстрелил.

"Около 23.43 на пульт полиции охраны Киевской области поступил сигнал — сработала тревожная кнопка в одном из охраняемых домов села Гореничи. За считанные минуты наряд полиции охраны прибыл по адресу. Как выяснилось, неизвестный мужчина незаконно проник во двор, а из подсобного помещения пытался зайти в дом. Хозяин не растерялся: прихватил устройство для отстрела резиновыми пулями и дважды выстрелил в нижние конечности непрошеному ночном гостю. Жена в это время нажала тревожную кнопку. Затем 53-летний хозяин квартиры позвонил на 102 и вызвал скорую помощь", — сообщает подробности полиция.

Злоумышленником оказался 23-летний житель Житомирщины. Медики оказали помощь парню на месте происшествия и его жизни ничего не угрожает.

Травматический пистолет с разрешительными документами удален в качестве вещественного доказательства.

Ранее сообщалось, что вор, укравший в Дании одну из самых дорогих бутылок водки в мире, не стал ее пить. Тогда из бара была похищена бутылка, сделанная из золота и серебра и декорированная изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт", а водка фильтруется через насадку с бриллиантами.