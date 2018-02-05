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    Киев

    По Киевом мужчина, защищая свой дом, подстрелил грабителя

    (обновлено: )34450
    В полиции сообщили, что неизвестный мужчина незаконно проник во двор, а из подсобного помещения пытался зайти в дом, хозяин его обстрелял.
    На месте стрельбы под Киевом
    Головне управління Національної поліції в Київській області

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В селе Гореничи, Киево-Святошинского района Киевской области в частный дом проник злоумышленник, которого заметил хозяин дома и подстрелил.

    Наручники
    УНИАН
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    "Около 23.43 на пульт полиции охраны Киевской области поступил сигнал — сработала тревожная кнопка в одном из охраняемых домов села Гореничи. За считанные минуты наряд полиции охраны прибыл по адресу. Как выяснилось, неизвестный мужчина незаконно проник во двор, а из подсобного помещения пытался зайти в дом. Хозяин не растерялся: прихватил устройство для отстрела резиновыми пулями и дважды выстрелил в нижние конечности непрошеному ночном гостю. Жена в это время нажала тревожную кнопку. Затем 53-летний хозяин квартиры позвонил на 102 и вызвал скорую помощь", — сообщает подробности полиция.

    Злоумышленником оказался 23-летний житель Житомирщины. Медики оказали помощь парню на месте происшествия и его жизни ничего не угрожает.

    Травматический пистолет с разрешительными документами удален в качестве вещественного доказательства. 

    Ранее сообщалось, что вор, укравший в Дании одну из самых дорогих бутылок водки в мире, не стал ее пить. Тогда из бара была похищена бутылка, сделанная из золота и серебра и декорированная изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт", а водка фильтруется через насадку с бриллиантами.

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