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    В Бразилии уборщица набросилась на грабителя с ведром воды

    (обновлено: )45
    В интернете появилось видео, на котором вооруженный мужчина пытается ограбить один из магазинов в Бразилии. В момент нападения в помещении находились две сотрудницы заведения, занимавшиеся уборкой. Одна из них набирала в раковине ведро воды.
    Канал ViralHog на Youtube

    На ролике видно, как в магазин заходит мужчина и тут же направляет пистолет на обеих служащих. Одна из женщин окатила грабителя водой из ведра, после чего тот выбежал из заведения. 

    Пользователей интернета восхитил поступок сотрудницы магазина.

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    "Вау! Храбрая женщина", — написал Constantine Gom.

    Orlando O выразил надежду на то, что "вода была горячей".

    "Хотел бы я послушать, как он пересказал эту историю своим приятелям-"гангстерам", — говорится в комментарии braveheartbob.

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