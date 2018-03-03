В Бразилии уборщица набросилась на грабителя с ведром воды

На ролике видно, как в магазин заходит мужчина и тут же направляет пистолет на обеих служащих. Одна из женщин окатила грабителя водой из ведра, после чего тот выбежал из заведения.

Пользователей интернета восхитил поступок сотрудницы магазина.

Смотрите также: С огнем и задержаниями. МВД выложило кадры расчистки Грушевского

"Вау! Храбрая женщина", — написал Constantine Gom.

Orlando O выразил надежду на то, что "вода была горячей".

"Хотел бы я послушать, как он пересказал эту историю своим приятелям-"гангстерам", — говорится в комментарии braveheartbob.