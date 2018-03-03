В Бразилии уборщица набросилась на грабителя с ведром воды

На ролике видно, как в магазин заходит мужчина и тут же направляет пистолет на обеих служащих. Одна из женщин окатила грабителя водой из ведра, после чего тот выбежал из заведения.
Пользователей интернета восхитил поступок сотрудницы магазина.
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"Вау! Храбрая женщина", — написал Constantine Gom.
Orlando O выразил надежду на то, что "вода была горячей".
"Хотел бы я послушать, как он пересказал эту историю своим приятелям-"гангстерам", — говорится в комментарии braveheartbob.