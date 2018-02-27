В съемной квартире в центре Николаева нашли три трупа

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В однокомнатной квартире многоэтажного жилого дома в Николаеве обнаружены тела трех людей без признаков жизни.

Тела 45 летнего мужчины и двух молодых женщин обнаружила хозяйка квартиры, которая сдавала помещение.

Как рассказала владелица жилья "Новостям-N", она сдала квартиру посуточно постоянному клиенту. Мужчина пришел за ключами в сопровождении двух женщин. Когда на следующий день клиент не ответил на телефонный звонок, хозяйка приехала, но дверь была заперта изнутри, на звонки и стук никто не открывал.

novosti-n.org На месте ЧП в Николаеве

novosti-n.org На месте ЧП в Николаеве

На лестничной клетке был слышен запах газа, в квартире лилась вода. Хозяйка позвонила в службу аварийного открывания дверей. Приехавший по вызову мастер вскрыл квартиру. Тела двух женщин и мужчины находились внутри без признаков жизни. Мужчина и одна из женщин были найдены раздетыми, еще одна была полностью одетой. В квартире сильно пахло газом. На место происшествия прибыла скорая помощь, два экипажа патрульной полиции, аварийная служба газа.

Газовщики отключили газоснабжение, открыли окна, проветрили квартиру, после чего сотрудники полиции и эксперты смогли приступить к работе.

После детального осмотра места происшествия тела погибших будут отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным причиной смерти всех троих могло стать отравление газом. В квартире было установлено автономное газовое отопление. Работники "Николаевгаза" при осмотре обнаружили, что вентиляционный канал не работает.

Ранее в Запорожье на остановке общественного транспорта было найдено тело мужчины. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств его смерти.