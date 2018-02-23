Страшная находка. В Полтавской области нашли труп без пальцев на руке

Пресс-служба Полиции Кременчуга

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Кременчугское районное отделение полиции поступило сообщение от жителей села Каменные Потоки о том, что на берегу Каменского водохранилища ими был найден труп.

Правоохранители сейчас устанавливают личность погибшего человека и обстоятельства его гибели.

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На вид мужчине 56-60 лет, рост 170 см. Одет в коричневую куртку, тёмные спортивные штаны и светлую кофту. Особая примета – на правой руке отсутствуют 4 пальца (все, кроме первого).

Ранее в Запорожье на остановке общественного транспорта было найдено тело мужчины. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств его смерти.