Под Одессой до смерти забили мужчину

пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В селе Петродолинское Овидиопольского района 41-летний местный житель убил своего товарища из-за того, что тот отказался возвращать одолженные у него семь тысяч гривен. Как сообщили в пресс-службе ГУ НП, трагедии предшествовало совместное распитие спиртного в квартире злоумышленника.

Когда один из мужчин начал собираться домой, хозяин дома напомнил гостю о деньгах, которые тот ему должен. Когда должник отказался возвращать деньги, кредитор разозлился и начал бить приятеля, несколько раз ударив его головой об пол.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Убийцу задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожье мужчина до смерти забил женщину табуретом.