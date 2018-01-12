За отказ заняться сексом. В Запорожье мужчина до смерти забил женщину табуретом

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Трагедией закончилось времяпрепровождение двух мужчин с женщиной в Запорожье.

Как пишет gazeta.zp.ua, запорожанка выпивала в компании двух мужчин. Один из них предложил ей секс, но женщина ответила отказом. Тогда обиженный мужчина сначала ногами и руками, а затем табуретом стал наносить удары женщине. Бил до тех пор, пока та перестала подавать признаки жизни.

На место трагедии прибыла "скорая", но медики не смогли спасти потерпевшую.

Напомним, в Закарпатской области забили до смерти молодого парня.