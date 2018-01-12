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    За отказ заняться сексом. В Запорожье мужчина до смерти забил женщину табуретом

    (обновлено: )26803
    За отказ заняться сексом мужчина избил свою знакомую ногами и руками, а затем нанес удары табуретом. Бил до тех пор, пока женщина перестала подавать признаки жизни.
    На месте убийства женщины в Запорожье
    gazeta.zp.ua

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Трагедией закончилось времяпрепровождение двух мужчин с женщиной в Запорожье.

    Как пишет gazeta.zp.ua, запорожанка выпивала в компании двух мужчин. Один из них предложил ей секс, но женщина ответила отказом. Тогда обиженный мужчина сначала ногами и руками, а затем табуретом стал наносить удары женщине. Бил до тех пор, пока та перестала подавать признаки жизни.

    На место трагедии прибыла "скорая", но медики не смогли спасти потерпевшую.

    Напомним, в Закарпатской области забили до смерти молодого парня.

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