Милевский забил первый гол в 2018 году

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский забил свой первый гол в 2018 году. В контрольном матче его нынешняя команда – брестское "Динамо" – переиграла сербский "Рад" со счетом 2:0. Голы в составе команды из Беларуси забивали Алексей Легчилин и Милевский.

В сезоне-2017 "Динамо" Брест с Милевским заняло четвертое место в таблице чемпионата Белоруссии. Команда осталась без еврокубков, поскольку эта страна делегирует в Лигу чемпионов одну команду, в Лигу Европы – две.

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Артем Милевский в прошлом году сыграл в 15 матчах в чемпионате Белоруссии и забил 5 голов, также на его счету два матча в Лиге Европы и один – в Кубке Беларуси. За это болельщики назвали форварда лучшим в году в составе брестского клуба.