наверх
26.02.201820:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Кабмине предупредили о предстоящих перебоях с транспортом и светом

    Тема:

    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (199)

    (обновлено: )56301
    По информации пресс-службы Министерства инфраструктуры, в ближайшие дни в Украину придут активные циклоны, которые значительно усложнят погодные условия.
    Ухудшение погодных условий в Украине
    facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине может остановиться движение транспорта и прекратиться электроснабжения, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

    Рим засыпало снегом
    AP Photo/Alessandra Tarantino
    Зимняя сказка vs транспортный коллапс: Рим засыпало снегом

    Читайте также: Коммунальное ЧП: как Харьков выживал без тепла в лютый мороз

    По информации ведомства, в ближайшие дни в Украину придут активные циклоны, которые значительно усложнят погодные условия. Ожидаются сильные снегопады.

    "Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных)", — говорится в предупреждении.

    Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается очень холодная погода.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?