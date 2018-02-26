В Кабмине предупредили о предстоящих перебоях с транспортом и светом

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине может остановиться движение транспорта и прекратиться электроснабжения, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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По информации ведомства, в ближайшие дни в Украину придут активные циклоны, которые значительно усложнят погодные условия. Ожидаются сильные снегопады.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных)", — говорится в предупреждении.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается очень холодная погода.