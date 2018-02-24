наверх
24.02.201802:48
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Стая собак растерзала 12-летнюю школьницу в Донецкой области

    (обновлено: )37501
    По данным местных СМИ, животные напали на 12-летнюю Лизу Канарейкину, когда та возвращалась домой из школы. Собаки разорвали ее на куски и частично съели.
    На месте нападения стаи собак на девочку в Харцызске
    Скриншот

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. На окраине города Харцызск Донецкой области, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР, стая собак растерзала и загрызла до смерти 12-летнюю девочку, сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
    Из Мариуполя. "Черная" трансплантология: украинцы продают себя по кускам

    Сообщается, что животные напали на Лизу Канарейкину, когда та возвращалась домой из школы. Они разорвали ее на куски и частично съели. Вечером, когда дочка не вернулась домой, родители пошли ее искать и нашли растерзанное тело ребенка в нескольких десятков метрах от обочины дороги.

    Читайте также: Во Львовской области мужчину загрызли овчарки

    "Шёл ребенок домой и не дошел. Нашли ее в посадке уже разорванную", — рассказала соседка Лизы Наталья Скиба.

    Еще один сосед девочки Дмитрий Цурканов вечером проезжал мимо места происшествия. "В районе трагедии я нашел портфель. Открыв его, я обнаружил тетради, книги и учебник русского языка для 6-го класса. Я сразу догадался, что это нашей соседки", — рассказал он.

    Местные правоохранители застрелила двух собак, чтобы проверить, что у них внутри желудков. Пока результатов судебно-медицинской экспертизы нет, "полиция" воздерживается от комментариев. 

    Напомним, ранее вьетнамские свиньи частично съели своего хозяина в селе Ковалевка Николаевской области. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Памятник "Дерево свободы", установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против