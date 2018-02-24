Стая собак растерзала 12-летнюю школьницу в Донецкой области

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КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. На окраине города Харцызск Донецкой области, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР, стая собак растерзала и загрызла до смерти 12-летнюю девочку, сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что животные напали на Лизу Канарейкину, когда та возвращалась домой из школы. Они разорвали ее на куски и частично съели. Вечером, когда дочка не вернулась домой, родители пошли ее искать и нашли растерзанное тело ребенка в нескольких десятков метрах от обочины дороги.

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"Шёл ребенок домой и не дошел. Нашли ее в посадке уже разорванную", — рассказала соседка Лизы Наталья Скиба.

Еще один сосед девочки Дмитрий Цурканов вечером проезжал мимо места происшествия. "В районе трагедии я нашел портфель. Открыв его, я обнаружил тетради, книги и учебник русского языка для 6-го класса. Я сразу догадался, что это нашей соседки", — рассказал он.

Местные правоохранители застрелила двух собак, чтобы проверить, что у них внутри желудков. Пока результатов судебно-медицинской экспертизы нет, "полиция" воздерживается от комментариев.

Напомним, ранее вьетнамские свиньи частично съели своего хозяина в селе Ковалевка Николаевской области.