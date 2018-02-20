Под Николаевом свиньи съели пенсионера - СМИ

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Вьетнамские свиньи частично съели своего хозяина в селе Ковалевка Николаевской области, пишет местное издание Novosti N.

Растерзанное тело 80-летнего пенсионера было обнаружено на территории своего домовладения.

"Туловище без головы, рук и внутренних органов обнаружили соседи, которые забили тревогу в связи с длительным отсутствием одинокого пенсионера и пришли к нему во двор. Перед ними предстала страшная картина: домашние вьетнамские свиньи буквально доедали своего хозяина", — пишет издание.

Соседи видели его живим в последний раз в субботу, 17 февраля. Издание не исключает, что мужчине могло стать плохо, и он умер прямо во дворе, а после этого голодные свиньи обглодали его труп.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что тело пенсионера будет направлено на экспертизу для установления причины смерти. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

В конце прошлого года в России воры напоили фермера и скормили его свиньям. Мужчина получил 17 лет колонии строгого режима, а его сообщница, имеющая на иждивении трех несовершеннолетних детей — девять лет колонии общего режима.