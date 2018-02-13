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    Роботы-собаки совершили побег из лаборатории

    (обновлено: )87530
    Робототехники американо-японской технологической компании Boston Dynamics опубликовали видео, на котором один робот-собака помогает своему "товарищу" открыть дверь.
    Видео BostonDynamics

    Робототехники американо-японской технологической компании Boston Dynamics показали новые достижения автономного робота-собаки. Устройство перепрограммировали и теперь "собака" догадывается, как открывать двери.

    Boston Dynamics в качестве подтверждения опубликовала видео, как два робота помогают друг другу выбраться из закрытой лаборатории.

    Ролик с юмором назван "Эй, приятель, подашь руку?". На нем видно, как один из роботов с установленной рукой-манипулятором поворачивает ручку двери и открывать ее для своего товарища.

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