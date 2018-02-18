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    В Днепропетровской области 5 человек погибли при неизвестных обстоятельствах

    (обновлено: )62332
    Как сообщили в ГСЧС, 17 февраля в селе Аулы Криничанского района в частном жилом доме обнаружены пять погибших. Причина смерти устанавливается, признаков пожара не было обнаружено.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В селе Аулы Днепропетровской области были найдены тела пяти людей, погибших при неизвестных обстоятельствах, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    "17 февраля около 11:20 в селе Аулы Криничанского района в частном жилом доме обнаружены 5 погибших. Причина смерти устанавливается. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГосЧС не привлекались", — говорится в отчете ГосЧС.

    Напомним, у ученика пятого класса школы №52 в Днепре случился инсульт, который произошел после многократных издевательств и продолжительной травли одноклассников. Мальчик воспитывается в многодетной семье Ивановых, которая переехала в областной центр из прифронтовой зоны в Торезе.

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