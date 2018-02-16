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    В Днепре женщина с криками бросалась под автомобили

    (обновлено: )38111
    Полицейские приехали на вызов и увели женщину с дороги, на место вызвали скорую помощь. Женщину начали опрашивать и попросили позвонить родственникам. Она ответила, что единственным ее сожителем является сын-наркоман, а сама она работает в сфере проституции.
    В Днепре женщина с криками бросалась под автомобили
    "Информатор"

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В четверг вечером на проспекте Поля в Днепре женщина с криками выбегала на проезжую часть и бросалась на проезжающие мимо автомобили, сообщает "Информатор".

    Ольга Сетейкина
    instagram.com/olya_seteykina
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    Небезразличные прохожие вызвали полицию и до ее приезда пытались не дать женщине попасть под колеса. Женщина вела себя неадекватно, отмечает издание.

    "Прохожие парень с девушкой вызвали на место происшествия полицию. Парень и подошедший позже мужчина держали женщину, чтобы не дать ей броситься под колеса машин. Женщина кричала и говорила что-то бессвязное", — говорится в сообщении.

    Полицейские приехали на вызов и увели женщину с дороги, на место вызвали скорую помощь. Женщину начали опрашивать и попросили позвонить родственникам. Она ответила, что единственным ее сожителем является сын-наркоман, а сама она работает в сфере проституции. Далее последовала информация о том, что в этот вечер она гуляла в ресторане со своими подругами легкого поведения, где она выпивала и "расплачивалась долларами".

    "Было похоже, что женщина находится в состоянии наркотического опьянения. Приехала "скорая", но ни полиция, ни медики не понимали, что делать с женщиной. Ее посадили в машину "скорой помощи", при этом она всячески сопротивлялась и кричала, после чего ее увезли, — добавляет издание.

    Ранее сообщалось, что возле речпорта в г. Днепр нашли труп мужчины, в руке у него был зажат пистолет.

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