Из Днепра. Кошмар за стенкой: мать душила 2-летнюю дочь

РИА Новости Украина

13 февраля, около 8 часов вечера в полицию поступил вызов от 10-летнего мальчика, который сообщил, что его мать душит маленькую сестру и бьет. Прибыв мгновенно на место, патрульные увидела заплаканного мальчика, который рассказал, что пришел от бабушки и увидел, как его мать в неадекватном состоянии душит его сестренку 2,5 лет, другая сестра 7 лет пытается ее защитить. Мальчик также бросился на помощь, в результате чего тоже был избит, сообщает издание 056.ua.

Когда полицейские зашли в помещение, то были поражены сплошным беспорядком, который там был. На одной кровати уже спала их мать. На другом лежала маленькая девочка. Ребенок был полностью раздет, ее тело покрывали синяки, также они были и на голове.

Читайте также: Из Кропивницкого. Зачем мать убила дочь?

Полицейские укрыли потерпевшую маленькую девочку, вызвали скорую и стали успокаивать старших детей. Те жаловались, что такое в последнее время происходит все чаще: мать злоупотребляет алкоголем, совсем не заботится о них и не кормит. И когда старшие дети ходят в школу, и сами могут позаботиться о себе, то наименьшая плачет и постоянно просит есть.

Отец детей – на работе, и не всегда может заботиться о них.

Читайте также: Из Днепра. Одноклассники травлей довели до инсульта ученика-переселенца

Когда прибыли врачи скорой, они осмотрели маленького ребенка и подтвердили, что её избивали, в следствии чего остались гематомы и царапины. Инспекторы позвонили мужу нерадивой матери и сообщили ему о случившемся, после чего тот немедленно приехал домой. Он подтвердил, что его жена часто уходит из дома, а потом приходит пьяная.

Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области В Днепре мать пыталась задушить дочь

Когда патрульные разбудили женщину и попросили ее проехать в участок, она не понимала, что происходит. По словам патрульной Анны Фроловой, она имела признаки не только сильного алкогольного опьянения, но и наркотического.

Читайте также: Из Днепра. Как спасти свое отравленное "зверьем" животное

В Соборном отделении полиции стражи порядка передали мать представителям ювенальной превенции. Отец детей написал заявление на свою жену по факту нанесения ею телесных повреждений ребенку.