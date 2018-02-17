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    Из Днепра. Кошмар за стенкой: мать душила 2-летнюю дочь

    (обновлено: )65302
    Правоохранители спасли трех детей от пьяной матери, которая пыталась задушить двухлетнюю девочку. Мать злоупотребляет алкоголем, совсем не заботится о детях, не кормит их.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    13 февраля, около 8 часов вечера в полицию поступил вызов от 10-летнего мальчика, который сообщил, что его мать душит маленькую сестру и бьет. Прибыв мгновенно на место, патрульные увидела заплаканного мальчика, который рассказал, что пришел от бабушки и увидел, как его мать в неадекватном состоянии душит его сестренку 2,5 лет, другая сестра 7 лет пытается ее защитить. Мальчик также бросился на помощь, в результате чего тоже был избит, сообщает издание 056.ua.

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    Когда полицейские зашли в помещение, то были поражены сплошным беспорядком, который там был. На одной кровати уже спала их мать. На другом лежала маленькая девочка. Ребенок был полностью раздет, ее тело покрывали синяки, также они были и на голове.

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    Полицейские укрыли потерпевшую маленькую девочку, вызвали скорую и стали успокаивать старших детей. Те жаловались, что такое в последнее время происходит все чаще: мать злоупотребляет алкоголем, совсем не заботится о них и не кормит. И когда старшие дети ходят в школу, и сами могут позаботиться о себе, то наименьшая плачет и постоянно просит есть. 

    Отец детей – на работе, и не всегда может заботиться о них.

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    Когда прибыли врачи скорой, они осмотрели маленького ребенка и подтвердили, что её избивали, в следствии чего остались гематомы и царапины. Инспекторы позвонили мужу нерадивой матери и сообщили ему о случившемся, после чего тот немедленно приехал домой. Он подтвердил, что его жена часто уходит из дома, а потом приходит пьяная.

    Когда патрульные разбудили женщину и попросили ее проехать в участок, она не понимала, что происходит. По словам патрульной Анны Фроловой, она имела признаки не только сильного алкогольного опьянения, но и наркотического. 

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    В Соборном отделении полиции стражи порядка передали мать представителям ювенальной превенции. Отец детей написал заявление на свою жену по факту нанесения ею телесных повреждений ребенку.

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