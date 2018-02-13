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    На границе с Молдовой задержали киднеппера и насильника

    (обновлено: )168
    Задержанного мужчину разыскивали правоохранительные органы Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
    Украина усилила охрану границ
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Пограничники задержали иностранца, который находился в розыске за похищение людей, незаконное проникновение в жилище и изнасилования, сообщает во вторник пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

    В понедельник в пункт пропуска "Кучурган" на въезд в Украину прибыл 23-летний гражданин Молдовы. Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола.

    пресс-центр Госпогранслужбы
    На границе с Молдовой задержали киднеппера и насильника

    Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, этого гражданина разыскивали правоохранительные органы Молдовы с января 2018 года для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Все это время преступник скрывался в Приднестровье.

    О факте обнаружения правонарушителя проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанный передан представителям Национальной полиции.

    Как сообщалось ранее, пограничники задержали вблизи границы группу нелегальных мигрантов с ребенком из Армении.

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