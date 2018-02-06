Пограничники задержали россиянина, которого разыскивали пять лет

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КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В пункте пропуска "Кучурган" пограничники "Белгород-Днестровского" отряда совместно с офицерами оперативно-разведывательного отдела задержали разыскиваемого гражданина России, сообщает во вторник пресс-центр Госпогранслужбы.

По данным Нацполиции, задержанный россиянин с 2013 года находится в розыске за угон транспортных средств.

Кроме того, в понедельник вечером на железнодорожном вокзале в Харькове во время проверки документов пассажиров поезда "Кривой Рог-Москва" правоохранители задержали гражданина Украины, который также находился в розыске.

Как выяснили пограничники Харьковского отряда, украинца разыскивают правоохранительные органы за совершение преступления, предусмотренного статьей 197 УК Украины (Нарушение обязанностей по охране имущества).

Оба нарушителя переданы работникам Национальной полиции.

Как сообщалось ранее, пограничники задержали вблизи границы группу нелегальных мигрантов с ребенком из Армении.