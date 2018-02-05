Пограничники не пустили в Украину участника российской поп-группы

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Украина не пропустила на свою территорию композитора, члена казахстанско-российской группы "А-Студио" за посещение Крыма и запретила ему въезд на три года, сообщает в понедельник пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера вечером в аэропорту "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Фарнборо-Киев" разоблачен гражданин Российской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывание на временно оккупированных территориях. Сотрудники Госпогранслужбы установили, что такие факты действительно имели место", — говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина является российским композитором и членом поп-группы "А'студио", которая в ноябре 2016 года с гастролями посещала Крым. При этом имя артиста не указывается.

По данным пограничников, артиста в воскресенье через границу не пропустили и отправили рейсом в Алма-Ату.

"А-Студио" — казахстанско-российская группа, созданная казахстанским музыкантом Байгали Серкебаевым в 1982 году. До 1987 года группа аккомпанировала певице Розе Рымбаевой. В первый состав входили клавишник Серкербаев, басист Владимир Миклошич, вокалист Наджиб Вильданов, гитарист Булат Сыздыков, барабанщик Сагнай Абдулин, а позже к ним присоединился саксофонист Батырхан Шукенов. Сейчас солисткой коллектива является Кети Топурия.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.