Пограничники переходят на усиленный режим работы на границе с Польшей

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Украинские пограничники переходят на усиленный режим работы на пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск" на участке границы с Польшей в связи с увеличением движения грузовиков, сообщил в понедельник пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"В последние дни на украинско-польском участке границы в пунктах пропуска "Ягодин-Дорохуск" фиксируется увеличение движения грузовых автомобилей… Именно поэтому украинские контрольные службы на границе будут работать в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, увеличение транспортного потока обусловлено тем, что этот маршрут является одним из оптимальных путей из Украины в Польшу и далее в другие страны Европы, кроме того, в январе-феврале увеличивается объем перевозок грузов.

Пресс-служба отмечает, что 11 февраля в этом пункте пропуска оформили 655 грузовиков на въезд в Украину и почти 500 на выезд. По данным погранслужбы, на пункте пропуска выставлены дополнительные пограничные наряды, а за счет резервов созданы дополнительные рабочие места.

Как сообщалось ранее, пограничники задержали вблизи границы группу нелегальных мигрантов с ребенком из Армении.