наверх
12.02.201813:38
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На трассе Винницкой области мужчина сгорел в авто

    (обновлено: )34301
    В Винницкой области произошел смертельный инцидент. Во время пожара в авто сгорел владелец транспортного средства. Причины трагедии устанавливаются правоохранителями.
    В Винницкой области мужчина сгорел в авто
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Винницкой области погиб мужчина. Об этом сообщает ГСЧС.

    По данным ведомства, инцидент произошел в селе Великая Мочулка 11 февраля.

    Пресс-служба ГСЧС
    В Винницкой области мужчина сгорел в авто

    "Горел легковой автомобиль. Во время пожара погиб владелец огнем уничтоженного автомобиля. Причины возникновения пожара устанавливаются", – рассказали спасатели.

    Напомним, в январе в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 сгорело отселенное здание, которое является памятником архитектуры. После этого Министерство культуры обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с призывом выкупить уничтоженный огнем дом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере