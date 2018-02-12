На трассе Винницкой области мужчина сгорел в авто

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Винницкой области погиб мужчина. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Великая Мочулка 11 февраля.

Пресс-служба ГСЧС В Винницкой области мужчина сгорел в авто

"Горел легковой автомобиль. Во время пожара погиб владелец огнем уничтоженного автомобиля. Причины возникновения пожара устанавливаются", – рассказали спасатели.

Напомним, в январе в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 сгорело отселенное здание, которое является памятником архитектуры. После этого Министерство культуры обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с призывом выкупить уничтоженный огнем дом.