В Житомирской области во время пожара сгорели два человека

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Житомирской области два человека погибли в огне. По данным ГСЧС, трагедия произошла в с. Барановка.

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"На месте происшествия выяснилось, что деревянный дом полностью охвачен огнем. Соседи, которые и вызвали спасателей, сообщили, что в доме должны находиться больная пожилая женщина и ее сын. Также они рассказали, что хозяйка прикована к постели и не может самостоятельно передвигаться", – сообщили в ведомстве.

В одной из жилых комнат на полу спасатели нашли тело погибшего 63-летнего мужчины. Чуть позже, во время разборки конструкций крыши, которая упала внутрь дома, в той же комнате обнаружили тело 93-летней хозяйки. Причина пожара, а также все обстоятельства устанавливают правоохранители.

Напомним, в январе в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 сгорело отселенное здание, которое является памятником архитектуры. После этого Министерство культуры обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с призывом выкупить уничтоженный огнем дом.