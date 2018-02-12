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    В Житомирской области во время пожара сгорели два человека

    (обновлено: )57
    В комнате спасатели нашли тело погибшего 63-летнего мужчины. Чуть позже, во время разборки конструкций крыши, которая упала внутрь дома, в той же комнате обнаружили тело 93-летней хозяйки.
    Пожар в Житомирской области
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Житомирской области два человека погибли в огне. По данным ГСЧС, трагедия произошла в с. Барановка.

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    "На месте происшествия выяснилось, что деревянный дом полностью охвачен огнем. Соседи, которые и вызвали спасателей, сообщили, что в доме должны находиться больная пожилая женщина и ее сын. Также они рассказали, что хозяйка прикована к постели и не может самостоятельно передвигаться", – сообщили в ведомстве.

    В одной из жилых комнат на полу спасатели нашли тело погибшего 63-летнего мужчины. Чуть позже, во время разборки конструкций крыши, которая упала внутрь дома, в той же комнате обнаружили тело 93-летней хозяйки. Причина пожара, а также все обстоятельства устанавливают правоохранители.

    Напомним, в январе в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 сгорело отселенное здание, которое является памятником архитектуры. После этого Министерство культуры обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с призывом выкупить уничтоженный огнем дом.

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