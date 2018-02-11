наверх
11.02.201810:58
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В центре Львова девушка устроила резню: двое мужчин ранены

    (обновлено: )112053
    Как уточняется, инцидент произошел ночью воскресенья. Двое девушек и парень были участниками конфликта, в ходе которого одна из них нанесла ножевые удары двумя парням.
    Во Львове девушка устроила поножовщину, ранив двух парней
    Фото: Igor Zinkevych в Facebook

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В центре Львове девушка нанесла два ножевых ранения двум парням, а затем скрылась с места инцидента. Об этом сообщил сотрудник полиции Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

    Инцидент произошел сегодня, 11 февраля, около 02:30.

    Фото: Igor Zinkevych в Facebook
    Во Львове девушка устроила поножовщину, ранив двух парней

    "Двое девушек, одна блондинка другая брюнетка, примерно 180 см роста, светлые волосы, парень имеет разбитый нос в следствие борьбы. Одеты в темную одежду все, парень в берцах. Могли сесть в серую шкоду фабию на Ивано-Франковской регистрации АТ", — отметил Зинкевич.

    Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Одессе мужчину, у которого в доме обнаружили арсенал оружия и патронов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Шепелев. Архивное фото
    Задержание и арест экс-нардепа Шепелева