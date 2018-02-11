В центре Львова девушка устроила резню: двое мужчин ранены

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В центре Львове девушка нанесла два ножевых ранения двум парням, а затем скрылась с места инцидента. Об этом сообщил сотрудник полиции Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел сегодня, 11 февраля, около 02:30.

Фото: Igor Zinkevych в Facebook Во Львове девушка устроила поножовщину, ранив двух парней

"Двое девушек, одна блондинка другая брюнетка, примерно 180 см роста, светлые волосы, парень имеет разбитый нос в следствие борьбы. Одеты в темную одежду все, парень в берцах. Могли сесть в серую шкоду фабию на Ивано-Франковской регистрации АТ", — отметил Зинкевич.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Одессе мужчину, у которого в доме обнаружили арсенал оружия и патронов.