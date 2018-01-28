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    В Запорожье произошел пожар на месте строительства мостов через Днепр

    (обновлено: )312
    В Запорожье на месте масштабного строительства мостов через Днепр загорелся плавучий кран, который тушили несколько пожарных расчетов. Возгорание удалось ликвидировать.
    Пожарные автомобили возле строящихся мостов в Запорожье
    Фото gazeta.zp.ua

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Запорожье утром в воскресенье произошел пожар на месте строительства мостов через Днепр.

    Возгорание произошло на плавучем кране, который пригнан на стройку.

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    Из-за высокого уровня опасности для ликвидации ЧП на стройку прибыли 25 спасателей. Им удалось оперативно ликвидировать пожар и не допустить его распространения.

    Фото gazeta.zp.ua
    Пожар на плавучем кране на месте строительства мостов в Запорожье

    Причины происшествия выясняются. Проводится расследование.

    Напомним, ранее в Запорожье произошла авария на Арочном мосту через старое русло Днепра: водитель Ford не справился с управлением и его авто нанизало на ограждение моста.

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