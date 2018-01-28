В Запорожье произошел пожар на месте строительства мостов через Днепр

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Запорожье утром в воскресенье произошел пожар на месте строительства мостов через Днепр.

Возгорание произошло на плавучем кране, который пригнан на стройку.

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Из-за высокого уровня опасности для ликвидации ЧП на стройку прибыли 25 спасателей. Им удалось оперативно ликвидировать пожар и не допустить его распространения.

Фото gazeta.zp.ua Пожар на плавучем кране на месте строительства мостов в Запорожье

Причины происшествия выясняются. Проводится расследование.

Напомним, ранее в Запорожье произошла авария на Арочном мосту через старое русло Днепра: водитель Ford не справился с управлением и его авто нанизало на ограждение моста.