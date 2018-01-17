В Киеве водитель Toyota врезался в опору Моста метро, погиб пассажир авто

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Киеве вечером во вторник, 16 января произошла серьезная авария на Набережном шоссе.

Водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору Моста метро.

При мощном ударе об опору водитель и его пассажир оказались зажаты в салоне. Освободить их удалось лишь прибывшим спасателям.

Смотрите также: Лоб в лоб. Две иномарки мощно столкнулись на Соломенке в Киеве

Пострадавший пассажир Toyota погиб на месте происшествия, водитель машины госпитализирован в реанимацию.

После завершения расследования ему грозит уголовная ответственность за аварию, повлекшую за собой гибель людей.

Смотрите также: На Южном мосту в Киеве сгорел автомобиль