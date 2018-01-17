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    В Киеве водитель Toyota врезался в опору Моста метро, погиб пассажир авто

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    Водитель легкового автомобиля на высокой скорости не справился с управлением на скользкой дороге и протаранил опору моста. Его пассажир погиб на месте ДТП.
    Видео Kyiv Operativ

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Киеве вечером во вторник, 16 января произошла серьезная авария на Набережном шоссе.

    Водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору Моста метро.

    При мощном ударе об опору водитель и его пассажир оказались зажаты в салоне. Освободить их удалось лишь прибывшим спасателям.

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    Пострадавший пассажир Toyota погиб на месте происшествия, водитель машины госпитализирован в реанимацию.

    После завершения расследования ему грозит уголовная ответственность за аварию, повлекшую за собой гибель людей.

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