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    Киев

    В Киеве перекроют движение на четырех мостах

    (обновлено: )12601
    Ремонт дорожного покрытия будет проводиться на Московском мосту, мосту через Десенку, Южном мостовом переходе и на мосту Метро.
    Московский мост в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 5 января, в Киеве планируют частично ограничить движение сразу на четырех мостах, сообщает корпорация "Киевавтодор".

    Мосты будут перекрываться дл проведения ремонтных дорог.

    Ремонт будет проводить на Московском мосту, мосту через Десенку, Южном мостовом переходе и на мосту Метро.

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    На Московском мосту и мосту через Десенку движение в направлении Троещины будет ограничено с 11.00 до 15.00; в обратном направлении с 15.00 до 19.00.

    На Южном мосту в направлении к Надднепрянскому шоссе с 15.00 до 17.00.

    На мосту Метро в направлении движения на Набережное шоссе с 17.00 до 19.00.

    Напомним, что в начале 2017 года руководство "Киевавтодора" заявляло, что десять мостов в столице являются "ограниченно годными для эксплуатации".

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