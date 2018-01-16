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16.01.201808:23
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    Фотоленты

    Лоб в лоб. Две иномарки мощно столкнулись на Соломенке в Киеве

    (обновлено: )22230
    Последствия лобового столкновения на Соломенской площади в Киеве
    ДТП на Соломенской площади в Киеве
    ДТП на Соломенской площади в Киеве
    ДТП на Соломенской площади в Киеве
    ДТП на Соломенской площади в Киеве
    Последствия лобового столкновения на Соломенской площади в Киеве
    Последствия лобового столкновения на Соломенской площади в Киеве
    Последствия лобового столкновения на Соломенской площади в Киеве
    Киев Оперативный
    ДТП на Соломенской площади в Киеве
    ДТП на Соломенской площади в Киеве
    Киев Оперативный
    ДТП на Соломенской площади в Киеве
    ДТП на Соломенской площади в Киеве
    Киев Оперативный
    ДТП на Соломенской площади в Киеве
    ДТП на Соломенской площади в Киеве
    Киев Оперативный
    ДТП на Соломенской площади в Киеве
    ДТП на Соломенской площади в Киеве
    Киев Оперативный
    Последствия лобового столкновения на Соломенской площади в Киеве
    Последствия лобового столкновения на Соломенской площади в Киеве
    Киев Оперативный

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    Последствия лобового столкновения на Соломенской площади в Киеве

    Накануне поздно вечером на Соломенской площади в Киеве произошло лобовое столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и кабриолета BMW. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщает "Киев Оперативный".

    По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Lancer на донецких номерах проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с кабриолетом BMW на польских номерах.

    Смотрите также: Водитель был пьян. На месте смертельного ДТП под Киевом

    На перекрестке, на котором произошло столкновение, работаю камеры видеонаблюдения, которые должны помочь установить виновного. 

    Ранее сообщалось, что в Житомире нетрезвый водитель, убегая с места ДТП, наехал на полицейского. 

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