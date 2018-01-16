Лоб в лоб. Две иномарки мощно столкнулись на Соломенке в Киеве

Накануне поздно вечером на Соломенской площади в Киеве произошло лобовое столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и кабриолета BMW. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщает "Киев Оперативный".

По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Lancer на донецких номерах проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с кабриолетом BMW на польских номерах.

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На перекрестке, на котором произошло столкновение, работаю камеры видеонаблюдения, которые должны помочь установить виновного.

Ранее сообщалось, что в Житомире нетрезвый водитель, убегая с места ДТП, наехал на полицейского.