"Врубайте камеры, буду резать". Школьник ранил одноклассника - соцсети

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Ученик восьмого класса нанес ранение ножом своему однокласснику в школе номер 25 в Каменском (ранее — Днепродзержинск) Днепропетровской области, сообщается в соцсети.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 8Б во время урока истории.

"Ученик Штепенко Александр нанес своему однокласснику Кругляку Александру ножевое ранение. Во время урока учительница истории (Гунько Оксана Григорьевна) куда-то вышла. Штепенко достал нож и начал угрожать Александру со словами: "Пацаны, врубайте камеры, щас буду резать", — говорится в сообщении.

Классный руководитель Наталья Белкина отвезла мальчика в больницу, а родителям позвонила, когда ему наложили швы.

Отмечается, что это не первый случай угроз и запугиваний в адрес пострадавшего.

Черный список Днепродзержинск/ВКонтакте, 24 января 2018

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