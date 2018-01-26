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    "Врубайте камеры, буду резать". Школьник ранил одноклассника - соцсети

    (обновлено: )59101
    По данным сообщения в соцсети, ученик 8Б нанес ножевое ранение однокласснику во время урока истории. Классный руководитель отвезла мальчика в больницу, там ему наложили швы.
    Разборки между одноклассниками в Днепродзержинске в Днепропетровской области
    Черный список Днепродзержинск/ВКонтакте

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Ученик восьмого класса нанес ранение ножом своему однокласснику в школе номер 25 в Каменском (ранее — Днепродзержинск) Днепропетровской области, сообщается в соцсети.

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    Согласно сообщению, инцидент произошел в 8Б во время урока истории.

    "Ученик Штепенко Александр нанес своему однокласснику Кругляку Александру ножевое ранение. Во время урока учительница истории (Гунько Оксана Григорьевна) куда-то вышла. Штепенко достал нож и начал угрожать Александру со словами: "Пацаны, врубайте камеры, щас буду резать", — говорится в сообщении.

    Классный руководитель Наталья Белкина отвезла мальчика в больницу, а родителям позвонила, когда ему наложили швы.

    Отмечается, что это не первый случай угроз и запугиваний в адрес пострадавшего. 

    Черный список Днепродзержинск/ВКонтакте, 24 января 2018

    Ранее сообщалось, что на Закарпатье ученица 10 класса жестоко избила восьмиклассницу из-за парня.

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