"По всему телу". На Закарпатье школьница жестоко избила 13-летнюю девочку

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. На Закарпатье в селе Вилок ученица 10 класса жестоко избила восьмиклассницу из-за парня. Об этом сообщает ТСН.

15-летней Ангелике не понравилось, что 13-летняя Регина заглядывается на парня, который ей нравится. Окончательно девочку вывело из себя фото с дня рождения, на котором Регина с парнем были рядом.

Сначала 10-классница пыталась столкнуть конкурентку с лестницы, однако этому помешали учителя, а после уроков Регина вышла в школьный двор, где ее уже ждали.

"Начала очень плохие слова говорить, мне позор такое говорить. Начала меня за волосы, я за нее – и так началась драка", — говорит Регина.

В разборку никто из школьников не вмешивался – с десяток девушек молча наблюдали за избиением.

"Она вцепилась в волосы и начала бить по всему телу – ногам, шее, голове. Потом, когда ударила в живот, и не могла дать какой-то отпор. Потом подбежал учитель", — рассказывает свидетель Марианна.

Учитель информатики стал между девушками, однако досталось и ему. Учитель усадил 8-классницу в свою машину и пытался уехать.

"Я ее повез домой, она еще немного побегала круг машины, хотела меня достать, скажем так", — рассказал Александр Семен.

Избитая Регина почувствовала острую боль в животе и головокружение, поэтому скорая ее доставила в больницу.

"Ей установлен диагноз черепно-мозговая травма – сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы", — рассказал заведующий травматологическим отделением Виноградовской районной больницы Адельберт Мезев.

При этом в полицию обратились обе девушки: семья Регины пожаловалась на Ангелику, а Ангелика на учителя, который якобы избил ее

"Они заявляют, что учитель нанес удары. Конечно, будет экспертиза, которая установит, действительно ли она получала телесные повреждения и их характер", —

рассказала руководитель подразделения ГУ Нацполиции Закарпатья Татьяна Щеголева.

Следователи уже выяснили, что учитель никого не бил.

"Я должен защитить своего учителя. Здесь есть заявление родителей, что они не имеют претензий. Здесь с подписями", — показала журналистам документы директор школы Беатта Гафинец.

Семья потерпевшей Регины утверждает, что теперь получает угрозы в свой адрес от семьи старшеклассницы и обратились в полицию еще и по этим фактам.

Летом прошлого года в Чернигове подростки жестоко избили школьницу.