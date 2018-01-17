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    В Кривом Роге ротвейлер напал на двух детей

    (обновлено: )24901
    Мощная собака без намордника напала на двух сестер, которые ожидали мать возле дома. Пес прокусил пятилетней девочке ногу, она госпитализирована.
    Черный ротвейлер по кличке Меган, спасший жизнь хозяину
    metro.co.uk

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Покровском районе Кривого Рога (Днепропетровская область) произошло нападение собаки на детей.

    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/
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    "Утром дети собирались идти в школу и детский сад. Старшая девочка с младшей сестрой вышли во двор, ожидая маму. В это время, на 5-летнюю девочку набросился ротвейлер, которого хозяин отпустил погулять во дворе без намордника", — сообщает "Сайт города Кривого Рога" со ссылкой на родственников пострадавших сестер.

    Пес вцепился клыками в ногу ребенка, прокусил зимние сапоги, одежды и практически достал кость. Девочку удалось вырвать из пасти собаки, ее сразу же отвезли в криворожскую городскую больницу №8.

    Через некоторое время этот же ротвейлер напал на другого ребенка возле детского сада и туда вызвали полицию, "скорую".

    Приехавшие правоохранители выяснили, чья это собака и узнали, где проживает ее хозяин. Когда пришли выяснить, привита ли собака, двери никто не открыл.

    Напомним, в октябре 2017 года группа из 20 депутатов предложила Верховной Раде утвердить список потенциально опасных пород собак. В перечень опасных пород попал и ротвейлер.

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