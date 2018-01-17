В Кривом Роге ротвейлер напал на двух детей

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Покровском районе Кривого Рога (Днепропетровская область) произошло нападение собаки на детей.

"Утром дети собирались идти в школу и детский сад. Старшая девочка с младшей сестрой вышли во двор, ожидая маму. В это время, на 5-летнюю девочку набросился ротвейлер, которого хозяин отпустил погулять во дворе без намордника", — сообщает "Сайт города Кривого Рога" со ссылкой на родственников пострадавших сестер.

Пес вцепился клыками в ногу ребенка, прокусил зимние сапоги, одежды и практически достал кость. Девочку удалось вырвать из пасти собаки, ее сразу же отвезли в криворожскую городскую больницу №8.

Через некоторое время этот же ротвейлер напал на другого ребенка возле детского сада и туда вызвали полицию, "скорую".

Приехавшие правоохранители выяснили, чья это собака и узнали, где проживает ее хозяин. Когда пришли выяснить, привита ли собака, двери никто не открыл.

Напомним, в октябре 2017 года группа из 20 депутатов предложила Верховной Раде утвердить список потенциально опасных пород собак. В перечень опасных пород попал и ротвейлер.