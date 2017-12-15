В Днепре сын выбросил собаку матери из окна

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В полицию Днепра обратилась женщина, которая заявила о жестоком обращении с животным. Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

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На месте происшествия информация подтвердилась.

Как отмечается, сын заявительницы выбросил из окна 4-го этажа ее собаку. Установлено, что четвероногий стал заложником семейной ссоры.

Женщина отвезла пса в ветеринарную клинику, где ему, по предварительной информации, диагностировали перелом лапы.

Сотрудники патрульной полиции доставили мужчину в Чечеловское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в Николаеве из окна подъезда с 9-го этажа одного из жилого домов неизвестные выбросили бездомную собаку