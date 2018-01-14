Поезд протаранил авто в Запорожской области

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. На нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи города Акимовка, что в Запорожской области, в воскресенье, 14 января, локомотив пассажирского поезда № 86 "Львов – Новоалексеевка" столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2101.

Как сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, в результате ДТП водитель автомобиля и пассажир с травмами средней степени тяжести доставлены в Якимовскую ЦРБ для проведения медицинского обследования.

Бойцы ГСЧС отбуксировали автомобиль с железнодорожных путей для обеспечения бесперебойного движения поездов.

Задержки движения железнодорожного транспорта не произошло.

Ранее сообщалось, что под Киевом неподалеку от города Ирпень автомобиль съехал с дороги в кювет, врезался в несколько деревьев и перевернулся на крышу. В результате аварии водитель авто погиб, пострадал пассажир.