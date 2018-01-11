Под Харьковом парень устроил хаотичную стрельбу на улице

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Молодой мужчина открыл стрельбу на улице города Дергачи Харьковской области, пострадавших нет, сообщает в четверг пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел рано утром 10 января.

"В совершении преступления полицейские Дергачевского отдела полиции разоблачили 24-летнего жителя поселка Казачья Лопань. 10 января в 06.50 в полицию поступило сообщение от жителя города Дергачи. По словам мужчины, на улице он увидел неизвестного молодого парня, который из оружия стрелял в разные стороны", — говорится в сообщении.

Парень был задержан на железнодорожной остановке. Он находился состоянии алкогольного опьянения и оказывал сопротивление.

Установлено, что хулиган находился в Дергачах у знакомой, между ними возникла ссора, и он пошел к железнодорожному вокзалу, а по дороге сделал несколько выстрелов из охотничьего карабина.

Вещественные доказательства изъяты. Оружие, из которого парень осуществлял выстрелы, зарегистрировано и принадлежит его отцу.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, карается от 3 до 7 лет лишения свободы. Он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее, по данным прокуратуры, пьяный харьковчанин забил ногами мать за то, что она не дала ему денег на алкоголь.