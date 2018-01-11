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    Под Харьковом парень устроил хаотичную стрельбу на улице

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (145)

    (обновлено: )125
    В совершении преступления полицейские Дергачевского отдела полиции разоблачили 24-летнего жителя поселка Казачья Лопань. Установлено, что он открыл стрельбу после ссоры со знакомой.
    Оружие, из которого парень устроил стрельбу под Харьковом, 10 января 2018
    ГУ НП в Харьковской области

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Молодой мужчина открыл стрельбу на улице города Дергачи Харьковской области, пострадавших нет, сообщает в четверг пресс-служба областной полиции.

    Инцидент произошел рано утром 10 января.

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    "В совершении преступления полицейские Дергачевского отдела полиции разоблачили 24-летнего жителя поселка Казачья Лопань. 10 января в 06.50 в полицию поступило сообщение от жителя города Дергачи. По словам мужчины, на улице он увидел неизвестного молодого парня, который из оружия стрелял в разные стороны", — говорится в сообщении.

    Парень был задержан на железнодорожной остановке. Он находился состоянии алкогольного опьянения и оказывал сопротивление.

    Установлено, что хулиган находился в Дергачах у знакомой, между ними возникла ссора, и он пошел к железнодорожному вокзалу, а по дороге сделал несколько выстрелов из охотничьего карабина.

    Вещественные доказательства изъяты. Оружие, из которого парень осуществлял выстрелы, зарегистрировано и принадлежит его отцу.

    Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, карается от 3 до 7 лет лишения свободы. Он находится в изоляторе временного содержания.

    Ранее, по данным прокуратуры, пьяный харьковчанин забил ногами мать за то, что она не дала ему денег на алкоголь.

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