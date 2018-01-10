Женщина-таксист пропала в Черкассах

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Полиция Черкасской области разыскивает пропавшую в рождественскую ночь женщину-таксиста.

"К правоохранителям отдела полиции обратилась жительница Черкасс с заявлением об исчезновении своей матери-таксиста одного из перевозчиков. Дочь рассказала, что мама 7 января 2018 выехала на автомобиле Mercedes Vito белого цвета и 08 января 2018 года не вышла на связь", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По информации полиции, автомобиль позднее был обнаружен, но женщины там не оказалось.

Как сообщило издание "Смила.ua", женщина выехала на вызов из Черкасс в город Смилу. В 4 утра она заехала в Смилу около шести часов утра автомобиль покинул город, но его водитель бесследно исчезла.

Полиция обратилась к жителям с просьбой сообщить информацию о месте пребывания пропавшей женщины.

Ранее сообщалось, что пропавшая в Киеве накануне Нового года Дана Савенко была найдена мертвой.