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    Женщина-таксист пропала в Черкассах

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (139)

    (обновлено: )26111
    По информации полиции Черкасской области, автомобиль пропавшей женщины-таксиста был обнаружен, но ее там не оказалось. Правоохранители обратились к жителям с просьбой сообщить информацию о месте пребывания женщины.
    Полиция Черкасс разыскивает пропавшую женщину-таксиста
    smila-ua

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Полиция Черкасской области разыскивает пропавшую в рождественскую ночь женщину-таксиста.

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    "К правоохранителям отдела полиции обратилась жительница Черкасс с заявлением об исчезновении своей матери-таксиста одного из перевозчиков. Дочь рассказала, что мама 7 января 2018 выехала на автомобиле Mercedes Vito белого цвета и 08 января 2018 года не вышла на связь", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

    По информации полиции, автомобиль позднее был обнаружен, но женщины там не оказалось.

    Как сообщило издание "Смила.ua", женщина выехала на вызов из Черкасс в город Смилу. В 4 утра она заехала в Смилу около шести часов утра автомобиль покинул город, но его водитель бесследно исчезла.

    Полиция обратилась к жителям с просьбой сообщить информацию о месте пребывания пропавшей женщины.

    Ранее сообщалось, что пропавшая в Киеве накануне Нового года Дана Савенко была найдена мертвой.

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