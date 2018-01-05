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    В Донецкой области пропавшего мужчину нашли мертвым в реке

    (обновлено: )132
    Видимых признаков насильственной смерти на нем не обнаружено. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии. Об исчезновении местного жителя сообщила его жена. Она рассказала, что супруг отправился ловить рыбу на своей лодке.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Донецкой области нашли тело мужчины, который пропал еще 29 декабря. Об этом сообщает местная полиция.

    По данным ведомства, об исчезновении местного жителя сообщила его жена. Она рассказала, что супруг отправился ловить рыбу на своей лодке.

    "Полицейские проводили поисковые работы более трех суток. Были задействованы специалисты ГСЧС и кинологи. Разыскивая пропавшего, правоохранители обследовали все водоемы на территории города и за его пределами, опросили рыбаков, сидевших на берегах, осуществляли обход жителей соседних домов", – рассказали правоохранители.

    В итоге тело мужчины было найдено в реке у с. Ясногоровка. Видимых признаков насильственной смерти на нем не обнаружено. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

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