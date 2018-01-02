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    В Харьковской области пропала девочка

    (обновлено: )17702
    По данным областной полиции, девочка пропала 1 января - она ушла из дома и не вернулась. На вид 14-летней школьнице 11-12 лет. Она была одета в зеленую куртку, спортивный костюм серого цвета и черную шапку.
    Пропавшая в Харьковской области девочка
    ГУ НП в Харьковской области

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Полиция Харьковской области просит помощи в розыске 14-летней девочки, которая ушла из дома днем 1 января и до сих пор не вернулась, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

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    Сообщение о пропаже Екатерины Катречко, 2004 года рождения поступило в Липецкое отделение полиции.

    Девочка была одета в зеленую куртку, спортивный костюм серого цвета и черную шапку. При себе у нее был мобильный телефон.

    "Приметы: на вид 11-12 лет, рост 150-160 см, худощавое телосложение, светлые волосы", — говорится в сообщении.

    Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, обратиться по телефонам 102, 050-71-25-091.

    В октябре прошлого года полиция обнаружила в Киевской области 16-летнюю девочку, которая в сентябре сбежала из интерната в Белгородском районе (Россия).

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