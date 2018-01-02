В Харьковской области пропала девочка

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Полиция Харьковской области просит помощи в розыске 14-летней девочки, которая ушла из дома днем 1 января и до сих пор не вернулась, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Сообщение о пропаже Екатерины Катречко, 2004 года рождения поступило в Липецкое отделение полиции.

Девочка была одета в зеленую куртку, спортивный костюм серого цвета и черную шапку. При себе у нее был мобильный телефон.

"Приметы: на вид 11-12 лет, рост 150-160 см, худощавое телосложение, светлые волосы", — говорится в сообщении.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, обратиться по телефонам 102, 050-71-25-091.

В октябре прошлого года полиция обнаружила в Киевской области 16-летнюю девочку, которая в сентябре сбежала из интерната в Белгородском районе (Россия).