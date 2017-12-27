В Киеве автомобиль сбил ребенка и врезался в киоск

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Киеве в среду в 13:00 водитель Skoda Fabia сбил трехлетнюю девочку, стоявшую на улице с мамой, а потом влетел в киоск, пишет "Эспрессо".
"Авто двигалось вверх по улице и врезалось в припаркованный Mercedes. После этого его отбросило на людей и в киоск. Пострадавшего ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
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У девочки разбита голова и медики подозревают, что поврежден позвоночник.
Водителя уже задержали. В полиции сообщили, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в Киеве у станции метро "Лесная" на Броварском проспекте произошло ДТП с участием двух спортивных авто — MG и Subaru. Металлический отбойник насквозь пробил одну из машин, пройдя через весь салон.