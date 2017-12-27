Пьяный священник на Mercedes устроил аварию на улице Иоанна Павла II

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске вечером 26 декабря произошла авария, виновником которой стал водитель автомобиля Mercedes-Benz E-Class.

На улице Иоанна Павла II Mercedes врезался в микроавтобус Volkswagen.

По предварительной информации, водитель Mercedes не предоставил преимущество в движении микроавтобусу, сообщает "Курс".

Очевидцы происшествия описали сбежавшего водителя: им оказался местный священник, у которого были очевидные признаки опьянения.

В 300 метрах от места аварии беглеца удалось задержать. Полиция доставила его на экспертизу.

Пострадал пассажир Volkswagen: ему вызвали скорую, чтобы диагностировать повреждения ноги.