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27.12.201710:48
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    Происшествия

    Пьяный священник на Mercedes устроил аварию на улице Иоанна Павла II

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    Выпившего священнослужителя задержали в 300 метрах от места аварии. Он был отправлен на экспертизу, чтобы установить степень опьянения.
    Авария в Ивано-Франковске
    Фото Auto Life

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске вечером 26 декабря произошла авария, виновником которой стал водитель автомобиля Mercedes-Benz E-Class.

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    На улице Иоанна Павла II Mercedes врезался в микроавтобус Volkswagen.

    По предварительной информации, водитель Mercedes не предоставил преимущество в движении микроавтобусу, сообщает "Курс".

    Очевидцы происшествия описали сбежавшего водителя: им оказался местный священник, у которого были очевидные признаки опьянения.

    В 300 метрах от места аварии беглеца удалось задержать. Полиция доставила его на экспертизу.

    Пострадал пассажир Volkswagen: ему вызвали скорую, чтобы диагностировать повреждения ноги.

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