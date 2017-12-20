Суд приговорил участника резонансной аварии, который снова сел за руль пьяным

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Харькове осудили водителя Андрея Полтавца, который через 9 лет после аварии с шестью погибшими, снова сел за руль пьяным. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Андрей Полтавец в мае 2008 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Mitsubishi L-200, выехал на трамвайную остановку на ул. Полтавский шлях в Харькове и сбил людей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек (среди них двое детей и беременная женщина). Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины), и назначил ему наказание — 10 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Однако Полтавец освободился досрочно в сентябре 2015 года. В октябре 2017 г. его поймали на пьяной езде без прав.

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Напомним, ранее вечером 18 октября внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, на котором стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.

20 октября в Киевском райсуде Харькова Елене Зайцевой, управлявшей внедорожником Lexus, избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии 20-летней девушки под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Кроме того, 8 ноября тот же суд принял решение арестовать Геннадия Дронова сроком на 42 дня. Позже апелляционный суд оставил жалобу второго участника смертельного ДТП без рассмотрения. Сам Дронов заявляет, что двигался на зеленый сигнал светофора.