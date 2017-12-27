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    Киев

    Два спорткара влетели в отбойник в Киеве, "спасло чудо"

    (обновлено: )30
    В полиции сообщили, что причиной происшествия могли стать погодные условия и плохое освещение на трассе. Кроме того, данный участок является аварийным, и ДТП здесь не редкость.
    В Киеве два спортивных авто разбились об отбойник
    Информатор

    КИЕВ, 27 дек — РАИ Новости Украина. Во вторник около 22:30 в Киеве у станции метро "Лесная" на Броварском проспекте произошло ДТП с участием двух спортивных авто — MG и Subaru. Металлический отбойник насквозь пробил одну из машин, пройдя через весь салон, сообщает Информатор.

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    "Водитель за рулем MG ехал домой, в сторону Киева. В момент, когда он перестраивайся в левый ряд, грузовик перед ним  "вильнул" и MG врезался в отбойник, а за ним туда же "влетел" и Subaru. Автомобиль MG нанизался на металлический разделитель дороги", — говорится в сообщении.

    По информации водителя автомобиля MG, Игоря, он ехал со скоростью около 70 километров в час, не нарушая ПДД. Виновником аварии мужчина считает фуру, которая скрылась с места происшествия.

    Его супруга, прибывшая на место ДТП, считает, что мужа спасло чудо: "Еще пару сантиметров, и отбойник проткнул бы Игоря насквозь. А от сильного удара его спасла подушка безопасности".

    Информатор
    В Киеве два спортивных авто разбились об отбойник

    В полиции сообщили, что причиной происшествия могли стать погодные условия и плохое освещение на трассе. Кроме того, данный участок является аварийным, и ДТП здесь не редкость.

    Информатор
    В Киеве два спортивных авто разбились об отбойник

    На месте работали сотрудники патрульной службы и спасательная бригада, работники которой которые вырезали часть отбойника из покореженного автомобиля MG. В аварии обошлось без пострадавших — оба водителя отделались царапинами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщал, что в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Украины с начала года погибли более 3,6 тысячи человек.

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