Два спорткара влетели в отбойник в Киеве, "спасло чудо"

КИЕВ, 27 дек — РАИ Новости Украина. Во вторник около 22:30 в Киеве у станции метро "Лесная" на Броварском проспекте произошло ДТП с участием двух спортивных авто — MG и Subaru. Металлический отбойник насквозь пробил одну из машин, пройдя через весь салон, сообщает Информатор.

"Водитель за рулем MG ехал домой, в сторону Киева. В момент, когда он перестраивайся в левый ряд, грузовик перед ним "вильнул" и MG врезался в отбойник, а за ним туда же "влетел" и Subaru. Автомобиль MG нанизался на металлический разделитель дороги", — говорится в сообщении.

По информации водителя автомобиля MG, Игоря, он ехал со скоростью около 70 километров в час, не нарушая ПДД. Виновником аварии мужчина считает фуру, которая скрылась с места происшествия.

Его супруга, прибывшая на место ДТП, считает, что мужа спасло чудо: "Еще пару сантиметров, и отбойник проткнул бы Игоря насквозь. А от сильного удара его спасла подушка безопасности".

Информатор В Киеве два спортивных авто разбились об отбойник

В полиции сообщили, что причиной происшествия могли стать погодные условия и плохое освещение на трассе. Кроме того, данный участок является аварийным, и ДТП здесь не редкость.

Информатор В Киеве два спортивных авто разбились об отбойник

На месте работали сотрудники патрульной службы и спасательная бригада, работники которой которые вырезали часть отбойника из покореженного автомобиля MG. В аварии обошлось без пострадавших — оба водителя отделались царапинами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщал, что в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Украины с начала года погибли более 3,6 тысячи человек.