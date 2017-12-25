Пассажир автобуса в Москве рассказал подробности аварии

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Пассажир автобуса, который в понедельник въехал в переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве, рассказал РИА Новости подробности аварии.

Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". Пять человек погибли, трое пострадавших находятся в больницах. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что пока рассматриваются две версии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается, отмечал собеседник агентства.

"Мы были в числе пассажиров этого автобуса. Автобус – "сколковский экспресс". Он должен был отъезжать в 15.00. Мы пришли раньше с товарищем — примерно в 14.45. Мы купили билеты, сели", — сказал пассажир по имени Владимир.

Мужчина добавил, что до этого он и его знакомый разговаривали с водителем, поскольку возникли сложности при оплате проезда.

"Он нормально разговаривал, нам показался адекватным, только был немного хмурый и неприветливый. Потом мы пошли в конец автобуса, сели. И через минуты две вдруг внезапно заработал мотор, автобус помчался на тротуар и врезался в переходе", — пояснил Владимир.

По его словам, автобус "стоял и резко внезапно поехал". "В автобусе почти никого не было, вроде только один человек сзади сидел", — добавил очевидец.

В связи с аварией возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".