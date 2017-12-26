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    Происшествия

    В "Сбербанке" во Львове разбили стекла и оставили неприятную надпись

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    Радикализм захватил Украину (74)

    (обновлено: )8812
    Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич уточнил, что проникновения внутрь помещения не было. На месте происшествия работает полиция.
    Сбербанк во Львове после поджога. Архивное фото
    @hromadskelviv

    КИЕВ, 26 дек — РАИ Новости Украина. В отделении "Сбербанка" на улице Городецкого, 147 во Львове разбили окна и исписали фасад, сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. 

    Львов. Архивное фото
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    "26.12.2017 в 04:00, ул. Городецкая, 147 в г. Львове, отделение "Сбербанк России", обнаружено разбиты два окна и разбито одно окно в двери, на фасаде здания надпись красной краской "выметайтесь"", — сообщил Зинкевич на своей странице в Facebook.

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    Он также уточнил, что проникновения внутрь помещения не было, на месте происшествия работает полиция.

    Напомним, в начале октября во Львове произошел крупный пожар в отделении "Сбербанка" на ул. Черновола. 

    facebook Игоря Зинкевича
    Комментарий Игоря Зинкевича о нападении на отделение "Сбербанка" во Львове
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