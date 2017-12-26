В "Сбербанке" во Львове разбили стекла и оставили неприятную надпись

КИЕВ, 26 дек — РАИ Новости Украина. В отделении "Сбербанка" на улице Городецкого, 147 во Львове разбили окна и исписали фасад, сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"26.12.2017 в 04:00, ул. Городецкая, 147 в г. Львове, отделение "Сбербанк России", обнаружено разбиты два окна и разбито одно окно в двери, на фасаде здания надпись красной краской "выметайтесь"", — сообщил Зинкевич на своей странице в Facebook.

Читайте также: Страна погромов, штурмов и патриотов в балаклавах

Он также уточнил, что проникновения внутрь помещения не было, на месте происшествия работает полиция.

Напомним, в начале октября во Львове произошел крупный пожар в отделении "Сбербанка" на ул. Черновола.