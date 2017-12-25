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    Общество

    По всему Львову сработали сирены оповещения населения об угрозе

    (обновлено: )37512
    По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры "Укртелекома". Граждан просят соблюдать спокойствие.
    Львов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Во Львове в понедельник вечером, 25 декабря, по всему городу сработали сирены. Причины срабатывания выясняются. 

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    В дежурной части Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Львовской области "Громадському" сообщили, что системы оповещения по сиренам не проводят, "поэтому не знают причины их срабатывания".

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    По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, сирены прозвучали из-за сбоя системы. Об этом он сообщил, ссылаясь на оперативную информацию управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета.

    "По словам оперативного дежурного в ЛОГА, он оповещения не включал. По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры "Укртелекома". Сейчас на место собирают специалистов и выясняют причины ситуации", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

    Он также отметил, никакой угрозы в городе нет, а жителей просят сохранять спокойствие. 

    Кроме того, Львовская ОГА также заявила о безосновательности включения сирен в городе. "Включение сирены в Львове сработали безосновательно, по факту включения сирен проводится проверка правоохранительными органами, также проводится служебная проверка", — говорится в сообщении.

    Отметим, во Львове, в котором проживает большое количество католиков, 25 декабря празднуется Рождество

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