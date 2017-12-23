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    Происшествия

    Во Львовской области столкнулись легковушка и автобус

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    На данный момент говорить о причинах ДТП еще рано, известно только то, что столкнулись автомобиль ВАЗ 2106 и пассажирский автобус, который совершал рейс по маршруту Стрый - Колотница.
    ДТП во Львовской области
    Пресс-служба ГСЧС во Львовской области

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Стрыйском районе Львовской области 23 декабря столкнулись легковушка и пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали 5 человек, сообщила в эфире "112 Украина" спикер полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

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    "На данный момент говорить о причинах ДТП еще рано, известно только то, что столкнулись автомобиль ВАЗ 2106 и пассажирский автобус, который совершал рейс по маршруту Стрый — Колотница. В результате ДТП пострадали оба водителя и трое пассажиров автобуса. Сейчас пострадавших доставили в больницу, врачи устанавливают им диагноз. Предварительно известно, что будут госпитализированы все", – отметила Добровольская.

    Она добавила, что по факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения).

    Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Броварской окружной под Киевом погибла супружеская пара, девушка была беременна.

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