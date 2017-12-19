Во Львовской области сгорел электровоз

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Во вторник, 19 декабря, утром в селе Мшана (Городокский район Львовской области) в ста метрах от железнодорожной станции сгорел электровоз.

Огонь возник в локомотиве и перекинулся на чердак складского помещения, расположенного рядом. Пожар в течение полутора часов тушили 28 спасателей с применением пяти единиц спецтехники и пожарного поезда.

В результате возгорания была полностью уничтожена кабина водителя, моторный отсек и небольшой участок крыши состава.

Пострадавших нет.

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