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    Происшествия

    Во Львовской области сгорел электровоз

    (обновлено: )16640
    Как сообщается, огонь возник в локомотиве и перекинулся на чердак складского помещения, расположенного рядом. Пожар в течение полутора часов тушили 28 спасателей.
    Во Львовской области сгорел электровоз
    lviv.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Во вторник, 19 декабря, утром в селе Мшана (Городокский район Львовской области) в ста метрах от железнодорожной станции сгорел электровоз.

    Огонь возник в локомотиве и перекинулся на чердак складского помещения, расположенного рядом. Пожар в течение полутора часов тушили 28 спасателей с применением пяти единиц спецтехники и пожарного поезда.

    В результате возгорания была полностью уничтожена кабина водителя, моторный отсек и небольшой участок крыши состава.

    Пострадавших нет.

    Ранее сообщалось о ЧП на железной дороге под Волновахой Донецкой области.

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