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    Игорь Зинкевич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Смертельное ДТП с украинцами в Польше
    В жутком ДТП на ж/д переезде в Польше погибли 4 украинца - СМИ
    00:22 28.02.2018
    1468
    ДТП произошло 27 февраля вечером на участке Opola-Chmielowicach возле города Ополе. По неизвестным причинам водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, где произошло столкновение с электричкой.
    Блокирование автодороги на ПП Рава-Русская во Львовской области
    Митингующие во Львовской области заблокировали дорогу на границе с Польшей
    23:30 30.01.2018
    625
    По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 30-40 человек, которые ходят по пешеходному переходу. Причиной митинга является недовольство работой таможни.
    Во Львове разбили окна в отделении Сбербанка
    В "Сбербанке" во Львове разбили стекла и оставили неприятную надпись
    06:41 26.12.2017
    408Радикальный экстремизм охватил Украину
    Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич уточнил, что проникновения внутрь помещения не было. На месте происшествия работает полиция.
    ДТП под Львовом, 27 ноября 2017
    Трассу под Львовом завалили бутыли с водой, образовался затор
    08:37 27.11.2017
    540
    По словам львовского депутата Игоря Зинкевича, утром в понедельник на трассе перевернулся грузовик. Бутыли воды, которые высыпались из фуры, перекрыли проезжую часть.
    Пожар в отделении Сбербанка России во Львове
    Во Львове ночью сгорел "Сбербанк"
    05:15 03.10.2017
    878
    Возгорание на Черновола, 2б произошло около 02.40. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, однако отделение банка серьезно пострадало в результате крупного пожара.
    Момент наезда авто посольства Польши на протестующих во Львовской области. Видео
    Блокирование авто посольства Польши, наехавшего на протестующих на границе 
    18:34 04.07.2016
    1261
    Въехавший в толпу активистов автомобиль оказался зарегистрирован на посольство Польши во Львове. Водитель, который находился в авто, возвращался домой вместе с детьми. На видео - попытки остановить автомобиль.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Смертельное ДТП с украинцами в Польше
    В жутком ДТП на ж/д переезде в Польше погибли 4 украинца - СМИ
    00:22 28.02.2018
    1468
    ДТП произошло 27 февраля вечером на участке Opola-Chmielowicach возле города Ополе. По неизвестным причинам водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, где произошло столкновение с электричкой.
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