ДТП произошло 27 февраля вечером на участке Opola-Chmielowicach возле города Ополе. По неизвестным причинам водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, где произошло столкновение с электричкой.
Въехавший в толпу активистов автомобиль оказался зарегистрирован на посольство Польши во Львове. Водитель, который находился в авто, возвращался домой вместе с детьми. На видео - попытки остановить автомобиль.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
ДТП произошло 27 февраля вечером на участке Opola-Chmielowicach возле города Ополе. По неизвестным причинам водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, где произошло столкновение с электричкой.