"Сбербанк" продал VS Bank Сергею Тигипко

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина.
"Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы "Сбербанк", завершил сделку по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО ВиЭс Банк (Украина) Группе "ТАС", — говорится в сообщении.
Сообщается, что "Сбербанк" выполнил сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.
В "ВиЭс Банке" работает 422 сотрудника в 35 отделениях. Активы банка составляют 121 млн евро по состоянию на 30.09.2017.
Группа "ТАС", основателем и основным акционером которой является Сергей Тигипко, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины.
Как сообщалось ранее, бывший владелец медиа-холдинга "Интер" Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, в следующем году завершит сделку по приобретению "Сбербанка" — "дочки" российского "Сбербанка" в Украине.