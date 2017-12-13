"Сбербанк" продал VS Bank Сергею Тигипко

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина.

"Сбербанк" завершил сделку по продаже украинской "дочки", кредитной организации VS Bank, сообщается на сайте "Сбербанка".

"Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы "Сбербанк", завершил сделку по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО ВиЭс Банк (Украина) Группе "ТАС", — говорится в сообщении.

Сообщается, что "Сбербанк" выполнил сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.

В "ВиЭс Банке" работает 422 сотрудника в 35 отделениях. Активы банка составляют 121 млн евро по состоянию на 30.09.2017.

Группа "ТАС", основателем и основным акционером которой является Сергей Тигипко, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины.

Как сообщалось ранее, бывший владелец медиа-холдинга "Интер" Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, в следующем году завершит сделку по приобретению "Сбербанка" — "дочки" российского "Сбербанка" в Украине.