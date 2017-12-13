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    Экономика

    "Сбербанк" продал VS Bank Сергею Тигипко

    (обновлено: )19010
    Как сообщили в "Сбербанке", банк выполнил сделку по продаже кредитной организации VS Bank в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.
    Вывеска VS Bank
    moment-istini.com

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. 

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    "Сбербанк" завершил сделку по продаже украинской "дочки", кредитной организации VS Bank, сообщается на сайте "Сбербанка".

    "Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы "Сбербанк", завершил сделку по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО ВиЭс Банк (Украина) Группе "ТАС", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что "Сбербанк" выполнил сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины. 

    В "ВиЭс Банке" работает 422 сотрудника в 35 отделениях. Активы банка составляют 121 млн евро по состоянию на 30.09.2017.

    Группа "ТАС", основателем и основным акционером которой является Сергей Тигипко, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины. 

    Как сообщалось ранее, бывший владелец медиа-холдинга "Интер" Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, в следующем году завершит сделку по приобретению "Сбербанка" — "дочки" российского "Сбербанка" в Украине.

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