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    Пуля снайпера. В зоне АТО погиб контрактник

    (обновлено: )812161
    Павел Корнелюк умер в военном госпитале в Авдеевке. Он был зачислен на службу по контракту с 14.07.2017 года. Дата и место похорон уточняются.
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В среду в зоне АТО погиб боец-контрактник Вооруженных сил Украины. Уроженец Винницкой области Павел Корнелюк умер в военном госпитале в Авдеевке. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

    "Выполняя боевое задание на наблюдательном пункте, он получил огнестрельное ранение головы от пули снайпера", — говорится в сообщении.

    Корнелюк был зачислен на службу по контракту с 14.07.2017 года. Дата и место похорон уточняются.

    Ранее боец получил ранение в голову. Погибший был 1988 года рождения.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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